Самвел Бабаян, бывший полевой командир и один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе, заявил, что с понедельника намерен проводить митинги, пока не добьется назначения на должность «госминистра». Об этом пишет армянская газета «Паст».

Издание утверждает, что Бабаян якобы намекнул, что «готов пойти на все», чтобы прийти к власти. Также известно, что среди сепаратистов есть немало людей, которые выступают против Араика Арутюняна.

Ранее издание сообщало, что за Бабаяном стоит премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пытается продвигать «своих» для урегулирования отношений с Азербайджаном, а причиной такой «спешки» Пашиняна стала недавняя акция армян в Ханкенди, организованная ставленником Кремля миллиардером Рубеном Варданяном, которая пришлась не по душе властям Армении.