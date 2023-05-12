Ереван и Вашингтон обсудили нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Вопросы региональной безопасности обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и мира. Мирзоян представил ситуацию на Южном Кавказе, говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
Мирзоян и Хоган обсудили также вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
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