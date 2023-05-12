К чему призывает Пригожин российских солдат? добавлено видео
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в рамках своего конфликта с Министерством обороны РФ уже прямым текстом призывает российских солдат к бунту.
«В этой войне безмозглой единственный святой и абсолютно невиновный во всех про@бах - это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать, как им нравится из их кабинетов красного дерева. И поэтому, когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет, и порвет ж… на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили», - сказал Пригожин.