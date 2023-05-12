Отдел информации 19:05

На днях немецкий журнал Spiegel сообщил, что полиция Германии конфисковала коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена. Издание со ссылкой на уголовное ведомство ФРГ заявляло, что речь идет об имуществе предпринимателя Фархада Ахмедова. «Речь идет о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана, который, как утверждается, имеет хорошие контакты с Кремлем», — писало издание. По информации Spiegel, Фархад Ахмедов «не сообщал властям о «значительных активах» в Германии». Под активами подразумеваются картины, которые хранились на яхте олигарха Luna, пришвартованной в Гамбурге. Поводом для ареста картин послужило «расследование властей в отношении богатого российского бизнесмена по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле и платежах», отмечает немецкий журнал.

Новость была подхвачена многими мировыми СМИ, в том числе российскими. Сторона защиты Фархада Ахмедова задается вопросом: почему СМИ без проверки тиражируют подобные сообщения? К тому же в заголовки выводится, что «объекты искусства конфискованы», что невозможно без санкции суда? У миллиардера заявили, что яхта Luna не арестована. Арест может быть наложен на основании судебного решения, которого не было. Яхта заблокирована немецкими властями, отмечает сторона защиты. Кроме того, немецкое издание пишет, что «сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna». При этом не указывается, на основании какой экспертизы были сделаны выводы о стоимости картин в «миллионы долларов», возмущаются представители миллиардера. На основании чего картины признали «утаенными активами», если еще в 2021 году были оформлены в дар детям олигарха?