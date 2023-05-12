Над Красной площадью таджики запустили воздушные шары с флагом Украины

По его информации, задержанные за эту акцию пояснили, что на плакате было написано «Спасибо за дочь».

Над Красной площадью в Москве запустили четыре воздушных шара с флагом Украины. Об этом сообщает издание Baza.

Летящий флаг в сине-жёлтых цветах заметили днем 12 мая. Очевидец сообщил, что шарики выпустили из машины: неизвестные мужчины остановились у Красной площади, открыли багажник, выпустили шары и быстро уехали. Через час автомобиль остановили. Там сидели граждане Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов.

Мужчины признались, что выпустили шары, но удивились версии про украинский флаг. По их словам, плакат был в розово-фиолетово-жёлтых цветах, а на нём было написано «Спасибо за дочь».

Издание предполагает, что мигрантов могли обмануть и использовать для этой акции. Отмечается, что снимки с шарами были опубликованы в соцсети одним из украинских политиков. На иностранцев составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе о нарушении режима пребывания на территории России и дискредитации Вооруженных сил РФ.