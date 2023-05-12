Украинские военные 24-й отдельной механизированной бригады показали, как выглядит сейчас Бахмут. По их словам, россияне превратили Бахмут в большую развалину.

«Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону», - отметили украинские военные.

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 2 км. Факт продвижения украинской армии на этом направлении фиксируют также сторонние наблюдатели – британская разведка и американский Институт изучения войны.