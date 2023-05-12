Айдын Керимов, автор haqqin.az 21:07

Совсем немного времени осталось до того момента, как в Турции откроются избирательные участки. Исход выборов не предопределен, что добавляет интриги. Более того, нынешние выборы станут знаковым событием для многих стран, что заставляет следить за ними затаив дыхание. Всю предвыборную кампанию вместе с коллегами из haqqin.az хранили молчание, ограничиваясь лишь кратким изложением событий и принципиально избегая комментариев. И отнюдь не потому, что было нечего сказать, или что не было личных симпатий к тому или иному кандидату и желания его победы, что ставило под угрозу объективность.

Дело в другом – каким бы ни был исход выборов, они станут воистину судьбоносными. И для Ближнего Востока, и для Африки, и для Центральной Азии и Южного Кавказа. Гений Эрдогана заключается еще и в том, что своей виртуозной, в лучшем смысле этого слова, внешней политикой он завязал на Анкару массу узлов, которые теперь просто невозможно развязать, и уж тем более разрубить, без турецкого участия. Именно Эрдоган спас Ливию от коварного и властолюбивого Хафтара, который, дорвись он до власти, затмил бы жестокостью и личной диктатурой Каддафи и даже эталонного в этом вопросе Хусейна. Именно он спас часть Сирии от геноцида Асада и иранских прокси. Именно он смело шагнул в Африку, предложив Черному континенту совершенно новую модель партнерства. Именно он способствовал победе Азербайджана в войне за восстановление территориальной целостности и элементарной справедливости. И этот список можно продолжать и продолжать, достаточно вспомнить принципиальную позицию Эрдогана в отношении сначала аннексии Крыма, а теперь и российского вторжения в Украину. И вот ведь что интересно – занимая эту принципиальную позицию, турецкий лидер всякий раз умел добиваться того, чтобы Россия шла ему навстречу, да еще и делала щедрые подарки – от условий строительства АЭС в Аккую и газопровода «Турецкий поток» до сверхльготных условий оплаты за газ, да еще и с отсроченным платежом. Это даже не талант – это одна из граней гениальности как политика.

Но станет ли это его индульгенцией на выборах? Вопрос вопросов. Как бы ни ратовал Запад за смену Эрдогана, но в отношении прихода к власти Национального альянса у него тоже существуют серьезные опасения. До сих пор не выработан конкретный механизм согласования и гармонизации противоречивых точек зрения внутри оппозиции, в которую входят основные левые, радикальные левые, умеренные турецкие националисты, религиозные деятели, либералы и консерваторы. А это, в свою очередь, вызывает вопросы – сумеет ли новая власть, случись победа Кылычдароглу, обеспечить проведение единого курса во внутренней и внешней политике страны? И это только общие вопросы, есть и более конкретные. К примеру, совершенно понятно, что в случае гипотетической победы Кылычдароглу Турция не уйдет из своих больших международных проектов. Но вот их динамика по отдельным направлениям может замедлиться. К примеру, Анкара наращивала сотрудничество с Кыргызстаном по линии ВПК. И контракты наверняка сохранятся, но из списка негласных приоритетов выпадут.