Премьер Италии Зеленскому: «Если сдадитесь, не добьетесь мира»

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Италии. BBC информирует, что украинский лидер провел встречу и пресс-конференцию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой. Во второй половине дня он встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Это первый визит Владимира Зеленского в Италию с начала российского вторжения в Украину и его первая встреча с Папой за время войны.

«Вы не сможете добиться мира, если сдадитесь», - сказала Мелони на пресс-конференции, обращаясь к президенту Украины. По ее мнению, это будет серьезный негативный прецедент для всего мира.

Мелони также подчеркнула, что Италия поддерживает вступление Украины в ЕС и более тесное сотрудничество страны с НАТО.

Владимир Зеленский, сообщая в своем телеграм-канале о встрече с Папой, заявил, что он благодарен понтифику «за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и призвал прилагать все усилия к возвращению на родину «десятков тысяч депортированных детей».