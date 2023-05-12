Премьер Италии Зеленскому: «Если сдадитесь, не добьетесь мира»
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Италии. BBC информирует, что украинский лидер провел встречу и пресс-конференцию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой. Во второй половине дня он встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.
Это первый визит Владимира Зеленского в Италию с начала российского вторжения в Украину и его первая встреча с Папой за время войны.
«Вы не сможете добиться мира, если сдадитесь», - сказала Мелони на пресс-конференции, обращаясь к президенту Украины. По ее мнению, это будет серьезный негативный прецедент для всего мира.
Мелони также подчеркнула, что Италия поддерживает вступление Украины в ЕС и более тесное сотрудничество страны с НАТО.
Владимир Зеленский, сообщая в своем телеграм-канале о встрече с Папой, заявил, что он благодарен понтифику «за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и призвал прилагать все усилия к возвращению на родину «десятков тысяч депортированных детей».
«Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине, - написал Зеленский. – Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором».
Ранее Папа говорил, что Ватикан принимает участие в некоей закулисной миссии по установлению мира в Украине. Представители Украины заявляли, что об этой миссии ничего не знают.