Напряженность между Израилем и Египтом

Египет, активно вовлеченный в процесс восстановления режима прекращения огня между палестинскими группировками сектора Газа и Израилем, отложил визит группы своих представителей в Тель-Авив из-за отказа израильской стороны принять выдвинутые Каиром предложения по урегулированию нынешнего кризиса. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, «египетские власти решили не направлять в Израиль группу представителей служб безопасности, которая должна была прибыть для переговоров в Тель-Авив в воскресенье утром».

Более того, как указали источники телеканала, Каир радикально снизил как интенсивность, так и уровень своего участия в переговорах по этой проблеме с Израилем. Такое решение было принято в Каире после отказа Израиля от нескольких инициатив, представленных Египтом в последние несколько дней.

Ранее сообщалось, что Египет добивался согласия сторон на объявление перемирия с полуночи. В этом предложении не было упоминания об обязательствах Израиля прекратить точечные удары, нацеленные на ликвидацию лидеров, связанных с группировкой «Исламский джихад».

Позже в субботу, указывает телеканал Al Hadath, египетские власти обратились к сторонам конфликта с предложением о заключении перемирия без каких-либо предусловий, однако и оно было отклонено. Отмечается, что Израиль настаивает на «удалении [ячеек] палестинского сопротивления из сектора», что не принимает Каир.

По данным Al Hadath, при снижении уровня контактов с Израилем Каир продолжает вести диалог с руководством «Исламского джихада».

Израильская армия с 9 мая проводит в секторе Газа спецоперацию «Щит и стрела», нанося удары по военным объектам «Исламского джихада». Она началась в ответ на массированные обстрелы еврейского государства неделей ранее.