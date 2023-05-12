Зеленский о контрнаступлении: «Россия это точно почувствует»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся «вскоре». Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянским СМИ.

«Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ.... Я не могу вам ответить (где и когда начнется контрнаступление - ред.). Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует. ...Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре», - сказал президент Зеленский.