«Карабах» - 10-кратный чемпион Азербайджана!

Футбольный клуб « Карабах » в 10-й раз стал чемпионом Азербайджана.

Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова в рамках 34-го тура Премьер-лиги обыграли в гостях «Сабаил» со счетом 3:0 и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя - «Сабаха».

На 71-й минуте Бахлул Мустафазаде открыл счет в матче. Спустя шесть минут Рамиль Шейдаев реализовал пенальти. А на 86-й минуте он же поставил точку в игре.

Выиграв титул, «Карабах» опередил по количеству чемпионств «Нефтчи». Бакинская команда девять раз выигрывала национальные чемпионаты.

Также стало понятно, что этим летом «Карабах» вновь представит Азербайджан в Лиге чемпионов. «Сабах» и «Нефтчи» сыграют в Лиге конференций. На еще одну путевку в этот турнир претендуют «Габала» и «Зиря».