Израиль и «Исламский джихад» договорились о перемирии

Источники, знакомые с ходом переговоров между представителями Израиля и палестинской группировки «Исламский джихад», сообщили BBC, что стороны договорились о прекращении огня с 22:00 по местному времени (23:00 по бакинскому).

В пятницу израильская армия и палестинские боевики в Газе продолжали обмен ракетными ударами. В этот день впервые за четыре дня с начала обострения конфликта обстрелу подверглись еврейские поселения вблизи Иерусалима.

В ответ Израиль обстрелял боевиков «Исламского джихада» в Газе. Там сообщили о гибели уже шестого по счету командира джихадистов, который руководил ракетными обстрелами Израиля после гибели его предшественника во вторник.

Как сообщает израильская сторона, военные на этой неделе поразили 170 объектов «Исламского джихада», в то время как боевики выпустили с территории Газы более 860 ракет, большая часть которых была перехвачена или упала вне жилых районов.

В общей сложности, начиная со вторника, в ходе конфликта погибли более 30 человек и более 90 получили ранения. Это преимущественно палестинцы, причем до половины из них, по утверждению палестинской стороны, мирные жители. С израильской стороны за тот же период погиб один и были ранены пять человек.