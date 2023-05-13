Гурбан Гурбанов о чемпионстве «Карабаха»

«Поздравляю мою команду. Рад за футболистов, что у них получилось. Они были достойны стать чемпионами. С самого начала сезона ребята на каждый матч выходили с желанием выиграть чемпионат. Поздравляю и наших болельщиков! Они весь год были с нами. Горжусь своей командой.

Какую цель ставим в еврокубках? Пока об этом сложно говорить. Конечно, хотим продвигаться вперед. Посмотрим, как у нас получится сформировать команду. Есть определенные планы. Будут некоторые изменения. Хотим расширить состав. Будем серьезно готовиться к еврокубкам, чтобы показать хорошие результаты».