Кремль отверг обвинения турецкой оппозиции

Комментируя по просьбе агентства заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля заявил, что это «заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции».

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, «об этом не может быть и речи», заявил ТАСС в субботу, 13 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», - указал пресс-секретарь российского президента.

«Россия… дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы», - заверил Песков.

По его словам, «мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа».

«Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства в выборы президента Турции]. Он их до сих пор не представил», - констатировал представитель Кремля, добавив: «Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует».