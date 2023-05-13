Оппозиция не планирует беспорядков, если победит Эрдоган

Утверждения о том, что в случае победы 14 мая на президентских выборах в Турции главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана в стране можно ожидать беспорядков, беспочвенны. Оппозиция не вынашивает таких планов, сообщил в субботу ТАСС источник в оппозиционном альянсе, представитель которого Кемаль Кылычдароглу выдвинут единым кандидатом в президенты.

«Ни майданов по типу событий в Украине в 2004 году, ни других акций, связанных с беспорядками, оппозиция не планирует. Единственное, что она сделает, - оспорит законным способом итоги выборов, если они будут сфальсифицированы. Если в связи с этим пройдут митинги, это не означает, что они перерастут в акции насилия. Все будет проходить на законной основе», - сказал собеседник российского агентства.

При этом источник утверждает, что якобы силового варианта можно ожидать от властей, если действующий президент проиграет выборы.