Си Цзиньпин пообещал Зеленскому не поставлять оружие России

Киев рассчитывает на то, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями, заявил в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с итальянскими журналистами.

«Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию», - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин «будет стоять в стороне от процесса» и не будет поддерживать Россию оружием.

26 апреля Владимир Зеленский созвонился с главой Китая Си Цзиньпином. По словам Зеленского, в разговоре обсуждалась территориальная целостность Украины.