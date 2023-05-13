В Украине масштабная воздушная тревога

На большей части территории Украины в субботу вечером объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщают, что тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях, а также Киеве и Крыму.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу. В николаевских местных Telegram-каналах сообщают, что неизвестные воздушные цели в Винницкой области, предположительно, залетели со стороны Приднестровья.

Жители Херсона сообщают о взрывах.