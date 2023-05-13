Зеленский отверг инициативу Папы: «Посредники не нужны». С Путиным говорить «не о чем»

Украина не нуждается в посредниках для переговоров с Россией, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по мирному урегулированию.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир... Вопрос в том, чтобы разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем Ватикан как одного из лидеров к этому формату (речь о формуле мира - ред.)», – сказал президент Украины итальянским СМИ.

По мнению Зеленского, урегулирование в Украине должно выстраиваться только на основе мирной формулы, которую предложил Киев.

На вопрос, будет ли он готов в случае необходимости говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что говорить с российским лидером «не о чем».