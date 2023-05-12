МВФ об инфляции в Азербайджане

Международный валютный фонд среди проблем, с которыми сталкивается экономика Азербайджана, особо выделяет инфляцию.

«В Азербайджане инфляция начала медленно снижаться в сентябре 2022 года, но в начале 2023 года оставалась на уровне двузначных показателей», - цитирует Интерфакс-Азербайджан заявление фонда.

Среди факторов, влияющих на инфляцию, – высокая доля импорта из РФ, быстрый рост заработных плат в стране, активное потребительское кредитование, несмотря на значительное ужесточение денежно-кредитной политики.