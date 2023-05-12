Посол Ирана о Зангезурском коридоре: У Тегерана свои интересы в регионе

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури, комментируя армянским СМИ решение Еревана о размещении на границе с Азербайджаном миссии ЕС, заявил, что существующие «вопросы должны решаться при участии стран региона на основе диалога и переговоров».

По его словам, официальные лица ИРИ не раз выражали свою точку зрения относительно решения региональных проблем.

«Иран занимает четкую позицию, согласно которой вопросы, существующие между странами региона, должны решаться при их участии, другие страны также имеют возможность содействовать сохранению мира и стабильности в регионе. Мы делаем акцент на том, что вопросы должны решаться при участии стран региона на основе диалога и переговоров», — сказал посол Ирана.

Комментируя возможность открытия Зангезурского коридора, посол сказал: «Исламская Республика Иран имеет четкие позиции и законные интересы в регионе. Опыт показывает, что мы всегда защищали свои законные права и выражали свою четкую позицию в этой связи».