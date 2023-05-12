Зеленский: Иран передал России более тысячи дронов

Благодаря санкциям, которые ввели против России, уменьшилось количество ракет, производимых в РФ. В то же время россияне получили более тысячи дронов и другое вооружение от Ирана. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с представителями итальянских СМИ.

«…Есть, правда, такие вызовы, как Иран, который продал им (России) более тысячи иранских дронов и другое оружие. Есть другое оружие, у нас есть точная информация, недавно они это сделали», – подчеркнул президент Украины, добавив, что благодаря противовоздушной обороне Украине удается защищаться от этих дронов.