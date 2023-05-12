Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:22

Пока Евгений Пригожин «бодался» с российским министерством обороны, жаловался на снарядный голод, крыл матом Шойгу и записывал ролики о некоем «счастливом дедушке», чем довел кремлевских до полуобморочного состояния – а не о том ли «дедушке» идет речь – беда к нему и его «музыкантам» пришла с неожиданной стороны. И была разыграна как по нотам талантливого композитора. Всего за несколько дней сначала депутаты Национального собрания Франции проголосовали за включение ЧВК «Вагнер» в европейский список террористических организаций. Затем Лондон заявил о том, что включит «музыкантов» в собственный список террористов. А потом и шведы заявили, что будут добиваться классификации на уровне ЕС российской частной военной компании как террористической организации.

А в промежутках между этим «парадом» европейских столиц был опубликован доклад Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что солдаты армии Мали и неизвестные иностранные военные – под которыми между строк подразумеваются именно вагнеровцы - в марте прошлого года убили без суда и следствия в малийской деревне Мура как минимум 500 человек. «В нарушение норм, стандартов, правил и/или принципов международного права», - как говорится в документе. Что добавляет весомых аргументов к общеевропейской, да и не только, дискуссии о том, считать ли «музыкантов» и их «папу-повара» террористами. Впрочем, вопрос этот уже решенный – и террористами признают, и военными преступниками. Процесс пошел еще с 23 марта нынешнего года, когда сейм Литвы стал первым европейским парламентом, проголосовавшим за признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией. А в апреле этого года Европейский Союз внес «музыкантов» в санкционный список за «активное участие в российской военной агрессии против Украины». В Кремле и среди руководства самой ЧВК к этому, похоже, серьезно не относятся – а зря. Поскольку статус «террористов» делает основу благополучия «Вагнера», кучу фирм и фирмочек, обслуживающих активы «музыкантов» в Африке и Латинской Америке, от Венесуэлы до Ливии, от Судана до Центральноафриканской республики, все эти транспортные конторы, рудники, обогатительные фабрики и их счета – предметом охоты для специальных европейских и американских финансовых органов, а также – их законной добычей.