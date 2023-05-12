Как говорится в одном из документов под грифом «совершенно секретно», на встрече в конце января Зеленский предложил Украине «нанести удары по России», одновременно перебросив украинские сухопутные войска на территорию РФ для «оккупации неопределенных российских приграничных населенных пунктов» с целью «предоставить Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой».

Президент Владимир Зеленский предлагал «оккупировать» российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод «Дружба». Об этом пишет Washington Post со ссылкой на слитые в сеть данные Пентагона.

На отдельной встрече в конце февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Зеленский «выразил обеспокоенность» тем, что «Украина не имеет ракет дальнего радиуса действия, способных достичь мест дислокации российских войск в России, и не имеет ничего, с помощью чего можно было бы их атаковать». Затем Зеленский «предложил, чтобы Украина атаковала неопределенные места дислокации в Ростове», используя вместо этого беспилотники, говорится в другом засекреченном документе.

Кроме того, на встрече с вице-премьером – министром экономики Украины Юлией Свириденко Зеленский предложил взорвать нефтепровод «Дружба», по которому нефть транспортируется в Венгрию.

«Зеленский подчеркнул, что … Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить, вероятно, венгерскую промышленность, в значительной степени базируется на российской нефти», – говорится в документе.

Сам Зеленский в интервью изданию, отвечая на вопрос, предлагал ли он оккупировать часть России, отверг обнародованные документы американской разведки как «фантазии», но защитил свое право на использование нетрадиционной тактики для защиты Украины.

Отвечая на вопрос о разведданных, которые свидетельствуют о том, что он взвешивал возможность использования ракет дальнего радиуса действия для удара по России, Зеленский сказал, что это не то, чем Украина развлекается: «Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по российской территории».

В администрации Байдена заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной для отказа в предоставлении АТАСМС.