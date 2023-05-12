В Ливерпуле назвали победителя «Евровидения»

В Британии на «Ливерпуль-арене» завершился финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин), которая исполнила песню Tattoo.

В 2012 году Loreen одержала победу на «Евровидении», который проходил в Баку, с хитом Euphoria.

За победу в заключительной части соревнования боролись представители 26 стран.

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю. Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место.