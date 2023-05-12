Азербайджан, Россия и Туркменистан в полуфиналах баскетбольного турнира в Баку

В Баку на международном баскетбольном турнире среди студенческих команд, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, определились полуфиналисты.

По итогам групповой стадии в полуфинал из группы «А» вышли Ленинградский государственный университет и Азербайджанская государственная академия физкультуры и спорта. Российская команда легко выиграла все три матча в группе и является явным фаворитом турнира.

В группе «B» 1-е место занял Азербайджанский технический университет, а 2-е – Студенческая команда Туркменистана.

Таким образом, сегодня в полуфиналах сыграют: Ленинградский государственный университет - Студенческая команда Туркменистана, Азербайджанский технический университет - Азербайджанская государственная академия физкультуры и спорта.

Изначально в турнире участвовали команды из шести стран. Соревнование организовано совместно Министерством науки и образования и Федерацией баскетбола Азербайджана.

Матчи проходят в Спортивном центре «Серхедчи». Финал состоится 15 мая.