Турция идет на выборы
В воскресенье, 14 мая, в 81 провинции Турции открылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах. Они будут работать до 17:00 по местному времени (до 18:00 по бакинскому).
Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.
В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Основная борьба за высший государственный пост, как ожидается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Для победы надо набрать более 50% голосов,
Вместе с президентскими проходят также парламентские выборы. В них участвуют 36 партий, часть из которых объединилась в альянсы для повышения шансов получить больше мест в парламенте.