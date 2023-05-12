Турция идет на выборы

В воскресенье, 14 мая, в 81 провинции Турции открылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах. Они будут работать до 17:00 по местному времени (до 18:00 по бакинскому).

Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.