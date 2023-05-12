Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, проводит встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Программа визита Зеленского держится в секрете. Предполагается, что позже в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.

Накануне Кабмин Германии сообщил, что в течение ближайших месяцев направит Киеву вооружения на сумму €2,7 млрд.