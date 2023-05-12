Зеленский прибыл в Германию обновлено; фото
Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, проводит встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Программа визита Зеленского держится в секрете. Предполагается, что позже в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.
Накануне Кабмин Германии сообщил, что в течение ближайших месяцев направит Киеву вооружения на сумму €2,7 млрд.
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Президент Украины Владимир Зеленский после завершения визита в Италию отправился в Германию.
На протяжении всего полета из Рима в Берлин борт президента Украины сопровождали два истребителя Eurofighter.
Ожидается, что в Германии Зеленский встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.