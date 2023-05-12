В Молдове проходит второй тур выборов башкана Гагаузии

В Автономном территориальном образовании (АТО) Гагаузия в составе Молдовы в воскресенье, 14 мая, проходит второй тур голосования на выборах главы исполнительной власти (башкана).

Голосование началось в 07:00 и завершится в 21:00 по местному времени.

В Гагаузии зарегистрировано более 92 000 избирателей. Всего открыто 65 участков.

В первом туре выборов башкана Гагаузии ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов, необходимых для победы.

Башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Молдовы декретом президента страны.

Согласно избирательному законодательству Молдовы, кандидаты в башканы Гагаузии должны быть старше 35 лет, проживать на территории Молдовы и знать гагаузский язык.

Действующий башкан Ирина Влах избиралась дважды и поэтому уже не имеет права баллотироваться на этот пост.

Избранный глава Гагаузии официально вступит в должность спустя 30 дней после объявления итоговых результатов со стороны ЦИК.

Лидером с 26,43 процентами голосов по итогам первого тура голосования стал сторонник возглавляемой экс-президентом Молдовы Игорем Додоном Социалистической партии Григорий Узун. Узун баллотировался в качестве независимого кандидата, но шел на выборы с символикой Партии социалистов.

Второе место заняла поддерживаемая партией «Шор» Евгения Гуцул, набрав 26,41 процента голосов.

Оба вышли во второй тур голосования.