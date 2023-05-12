Украина за ночь сбила 25 беспилотников и 3 ракеты

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину по разным направлениям, украинская ПВО отработала по целям.

Отмечается, что россияне запускали ударные дроны Shahed-136/131 по разным направлениям. В частности, российские войска осуществляли запуски ракет «Калибр» с кораблей в Черном море, а также крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночи украинские средства ПВО уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131, ударный БПЛА типа «Ланцет», два беспилотника оперативно-тактического уровня «Орлан-10», четыре БПЛА, тип которых в настоящее время уточняется, а также три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.