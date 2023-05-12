Зеленский сравнил Путина с «диснеевской принцессой»
Президент России как диснеевская принцесса не мог найти формат встречи, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя попытки провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным до начала войны.
По его словам, он много раз запрашивал телефонный разговор, однако в один момент в Кремле перестали отвечать.
«А сейчас говорить с Путиным уже не о чем», - сказал Зеленский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!