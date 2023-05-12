Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:24

В субботу, 13 мая, в Брянской области одновременно потерпели крушение сразу четыре летательных аппарата: два вертолета Ми-8 и два истребителя: Су-34 и Су-35. Официально власти региона подтвердили падение только одного вертолета Ми-8, представители экстренных служб говорили о крушении в области истребителя Су-34. В вечерней сводке российского Министерства обороны Брянская область не упоминается вовсе. Словом, все в лучших советско-российских традициях: потери могут быть только у противника, наши же солдаты практически бессмертны, а «аналоговнет» технику никакая ракета или снаряд не берет.

Все экипажи погибли, а в Брянской области был объявлен план «Перехват» — силовики ищут «диверсантов», которые «могли быть причастны к уничтожению» самолетов и вертолетов, хотя анализ видеокадров с падением одного из Ми-8 показывает, что она была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолетов или вертолетов украинских ВВС. Достоверно известно также, что все четыре единицы авиатехники входили в одну авиагруппу – истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. В итоге вся эта авиагруппа попала в грамотно организованную украинцами засаду. Таких одномоментных потерь российские ВВС не несли уже несколько десятилетий. Даже в афганской войне СССР подобного, уничтожения целой авиагруппы, не было. Что ведет к ряду весьма важных выводов. Во-первых, в части организации противовоздушной обороны украинские вооруженные силы за короткое время достигли впечатляющих успехов.

Вчерашний инцидент ясно дает понять - применение фронтовой авиации со стороны России теперь будет сопряжено с совершенно иными, чем ранее, рисками. А это, во-вторых, практически обнуляет возможности воздушного прикрытия и поддержки с воздуха российских войск в Украине. Как и снижает возможности авиации работать по их «заявкам». В-третьих, престижу российских ВВС нанесен огромный репутационный ущерб. Причем уже во второй раз, поскольку первый произошел 14 марта, когда два российских Су-27 совершали эпический перехват американского БПЛА MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. Продемонстрировав при этом, по оценкам специалистов, вопиющие «безрассудность и некомпетентность». Что, впрочем, не помешало их экипажам получить ордена. «Путинские соколы» демонстрировали свое сомнительное мастерство и превосходство в небе над Сирией, где у противника не было ПВО от слова совсем. Но даже там практически в идеальных условиях они умудрились потерять 14 (!) летательных аппаратов. А вот как только столкнулись с правильно организованной системой противовоздушной обороны, включая авиазасады, все «мастерство» куда-то улетучилось.