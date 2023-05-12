В Донецкой области Украины в результате российских обстрелов за сутки не менее 6 человек погибли, 16 ранены, разрушены дома и инфраструктура, повреждены предприятия, сообщил в своем телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что накануне россияне нанесли массированный удар по Константиновке (город в Донецкой области), в результате чего погибли 2 человека, ранены 10. Повреждены 8 частных домов, 7 многоэтажек, 2 промышленных предприятия, 5 инфраструктурных объектов.

Также российская армия обстреляла город Дружковка кассетными боеприпасами - ранены 2 человека, повреждены 2 дома.

На Донецком направлении 4 человека погибли в Авдеевке. Кураховская ТГ - 6 обстрелов: в Курахово повреждены 3 многоэтажки, в Островском - 4 частных дома, в Волченке - 1 дом.

На Волновахском направлении в результате обстрелов ранены 2 человека. Под обстрелами Пречистовка, Максимовка и Угледар.

На Горловском направлении ранены 2 человека, повреждены 30 домов, 4 инфраструктурных объекта и админздание. В Часовоярске разрушен 1 дом, еще 3 повреждены. Также повреждено 5 домов в Васюковке.

На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Звановке.