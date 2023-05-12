Сегодня в Ташкенте завершится чемпионат мира по боксу.

В финале весовой категории до 86 кг представитель Азербайджана Альфонсо Домингес встретится с россиянином Шарабутдином Атаевым.

На пути к финалу наш кубинец победил соперников из Австралии, Узбекистана и Грузии. Альфонсо является действующим чемпионом мира. Он завоевал золото в 2021 году в Белграде. Домингес также является бронзовым призером Олимпиады в Токио и победителем Европейских игр-2019 в Минске.

Всего азербайджанские боксеры семь раз становились чемпионами мира. Помимо Домингеса, на высшую ступень пьедестала почета поднимались Агаси Мамедов (2003-й год), трижды Магомедрасул Меджидов (2011, 2013, 2017), Джавид Челебиев (2013) и Эльвин Мамишзаде (2015).

Также у Азербайджана 4 серебряные медали чемпионатов мира и 12 бронзовых. 12-ю бронзу для нашей страны в Ташкенте принес Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг).