Игорь Никифоров, специально для haqqin.az 13:22

Разговоров о дедолларизации в последнее время очень много. Их уже нельзя не замечать и игнорировать. Но насколько они обоснованы? Дубинка санкций, бьющая по голове Москвы и других стран, вновь породила разговоры о том, что неплохо бы было уйти от доллара. И не из-за врожденного антиамериканизма, а так, на всякий случай, чтобы обезопасить собственную внешнюю торговлю. Правда, никто не знает, как это сделать.

От доллара после второй мировой войны хотели уйти всегда. Но – никак не получалось. Даже отказ от обмена доллара на золото в 1971 году, так называемый «шок Никсона», не привел к дедолларизации. Решительный шаг шестью годами раньше сделал тогдашний президент Французской Республики, легендарный Шарль де Голль, потребовавший от президента Линдона Джонсона обменять на золото полтора миллиарда наличных долларов, скопившихся в национальном банке Франции – но и он не добился сколько-нибудь значительного результата. Поскольку речь не столько о долларе, а о дисбалансах внешней торговли между странами, которые должны компенсироваться или страховаться каким-то общепринятым резервным активом, каковым доллар и является. Ярким примером того, к чему приводит отказ от идеи мирового резервного актива продемонстрировала «индийская история» России. Перешли они в расчетах на национальные валюты – и что вышло? Тонны рупий, примерно на 40 миллиардов долларов, лежащие мертвым грузом, на которые и нужного количества товаров не закупить, ни обменять на какие-то более ходовые валюты.

И Россия, как самый заинтересованный игрок, сейчас хотела бы отыграть назад – а не получается. Хотела бы уйти в китайские юани – а зачем Китаю рупии? Совершенно без надобности. Как-то надо возвращаться к традиционной резервной валюте – но пока Москве не понятно, как это сделать. По состоянию на IV квартал 2022 года состояние мирового портфеля резервных валют выглядело следующим образом: Доллар – 58,4% Евро – 20,5% Японская иена – 5,5% Британский фунт стерлингов – 5% И китайский юань – 2,7%. Остальное, по мелочи - в канадском и австралийском долларе и швейцарских франках. То есть как бы не развивались события – доллар останется «Его величеством», и должно произойти что-то уж совсем не вероятное, что поколебало бы его положение. Вы говорите о золоте? Но это – вчерашний день, поскольку его трудно перемещать и еще труднее быстро продать. Мировой торговле нужен не физический, а электронный актив на роль мирового резерва. Для этого подойдут только валюты, которые перемещаются в компьютерах.

Вопросов нет – теоретически, чисто теоретически, создать новую мировую резервную валюту, привязанную к золоту, можно. Но – в любой момент ЦБ какой-нибудь страны может взять и просто отказаться обеспечивать ее золотом, что будет означать цепочку неплатежей и крах этой новосозданной валюты. Вам действительно нужны эти сложности и риски? Возврат к золоту как мировому резерву — иллюзия для тех, кто не понимает современную систему фиатных валют, то есть валюты, стоимость которых обеспечивается активами государства, ее выпускающего, и хочет все упростить до уровня своего примитивного понимания мировой системы финансовых расчетов. Золото сегодня – не более чем просто товар. Да, оно остается в резервах многих ЦБ, но только как не слишком большая часть их. Так что, как ни крути, а кроме доллара, ничего другого на роль мирового резерва в обозримой перспективе не просматривается. А значит и говорить о дедолларизации модно - но совершенно бесперспективно.