Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направился в Китай, чтобы обсудить план мирного урегулирования ситуации в Украине.

«По соседству с нами идет война, Европа охвачена военным психозом, поэтому усилия в поддержку мира имеют особое значение и должны постоянно подкрепляться», - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план по двум причинам: он существует и направлен на достижение мира.