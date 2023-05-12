Погода на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, северо-западный ветер ослабнет во второй половине дня, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт. столба до 761 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы, град, в горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 14-17° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.