Зеленский: Войну можно завершить в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что уже в этом году Украина вместе с партнерами может сделать поражение России в войне против Украины необратимым. По мнению Зеленского, сейчас время, чтобы уже в этом году мир отмечал завершение этой войны.

На пресс-конференции в Берлине Зеленский отметил, что «время для действий - именно сейчас». «Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и вся Европа должны быть свободными, а украинская и европейская территориальная целостность и безопасность должны быть гарантированы.

«Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы отмечали завершение этой войны. Уже в этом году можем сделать поражение агрессора необратимым», - сказал украинский лидер.