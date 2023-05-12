Григорян: Мы не получили от России оружие, за которое заплатили

В последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе (Южного Кавказа), «кардинально изменилась», заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Раньше все было ясно и понятно. Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Это и есть кризис.

Армения не получает вооружение, оплаченное и заказанное у РФ. Механизмы, которые должны были обеспечить безопасность Армении, рухнули, новые не созданы.

Необходимо искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России», - заявил Григорян.

В ответ на уточняющий вопрос, идет ли речь «о контракте 2021 года на сотни миллионов долларов, который до сих пор не закрыт», секретарь Совбеза сказал: «О нескольких таких контрактах, он не единственный».