Григорян об опасности зависимости Армении от России

Он отметил, что российские ограничения на продажу армянских продуктов, подобные тем, которые ранее были введены в отношении Грузии, могут нанести значительный ущерб экономике Армении. Армения имеет большое количество российских товаров, а железнодорожные пути в стране принадлежат Российским железным дорогам. Кроме того, основные поставки газа в Армению также осуществляются из России. Если эти поставки или другие связанные с Россией аспекты экономики будут перекрыты, это может привести к серьезным последствиям и коллапсу.

Григорян признал, что диверсификация экономики не может быть реализована сразу, но подчеркнул необходимость долгосрочных усилий в этом направлении. Это позволит Армении, отметил он, уменьшить уязвимость перед внешними факторами и обеспечить более устойчивую экономическую основу для будущего развития.