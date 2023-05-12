Зеленский: У Украины нет времени атаковать территорию России

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем подтвердил, что Украина не имеет намерений атаковать территорию России.

Он отметил, что силы обороны Украины сфокусированы исключительно на освобождении украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в атаке на Россию и не располагает достаточным временем, силами и оружием для осуществления таких действий.

Зеленский также упомянул, что одной из целей его визита в страны Европы является работа над созданием коалиции истребителей. Он выразил надежду на успех в формировании этой коалиции и обратился к немецкой стороне с просьбой поддержать Украину в этом процессе.