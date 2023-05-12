Кремль привержен трехсторонним договоренностям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью придерживается трехсторонних договоренностей между лидерами Азербайджана, России и Армении, и считает их безальтернативной основой для урегулирования на Южном Кавказе.
Песков подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования необходимо последовательно следовать пути выполнения этих договоренностей.
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