Кремль привержен трехсторонним договоренностям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью придерживается трехсторонних договоренностей между лидерами Азербайджана, России и Армении, и считает их безальтернативной основой для урегулирования на Южном Кавказе.

Песков подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования необходимо последовательно следовать пути выполнения этих договоренностей.