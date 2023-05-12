Шольц: Мир должен быть, но не на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские власти готовы к миру, но не готовы принимать условия, диктуемые Россией. Он выразил поддержку Украине и отметил, что мирное урегулирование не должно означать простое замораживание конфликта с диктатом условий со стороны России.

Шольц также подчеркнул, что другие страны, которые прилагают усилия для достижения мира в Украине, должны помнить, что эти усилия не могут быть направлены против Украины. Он отметил, что Германия и другие страны должны призывать к отсутствию двойных стандартов и осознавать, что агрессия сильной страны против своего соседа является проблемой, даже если она происходит далеко от твоей страны.

Канцлер указал, что многие страны борются с проблемами продовольственной безопасности и ростом цен, отметив, что корень этих проблем находится в Москве.