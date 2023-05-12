Метеорологи предупредили о нестабильной погоде
В Баку и на Апшеронском полуострове до второй половины дня 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. С 15 по 16 мая будут кратковременные дожди, в некоторых частях полуострова ожидаются осадки интенсивного характера, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно прогнозу, в регионах Азербайджана до полудня 16 мая ожидается нестабильная погода. Местами пройдут ливни, грозы, ожидается град. В горных районах выпадет снег.
Порывы западного ветра местами будут усиливаться до 18-23 м/с.
Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на некоторых малых реках возможны кратковременные паводки.