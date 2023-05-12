Метеорологи предупредили о нестабильной погоде

В Баку и на Апшеронском полуострове до второй половины дня 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. С 15 по 16 мая будут кратковременные дожди, в некоторых частях полуострова ожидаются осадки интенсивного характера, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.