Пригожин: Российские самолеты и вертолеты сбила система ПВО РФ

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намекнул, что российские истребители и вертолеты вчера под Брянском сбила система ПВО РФ.

«Для того чтобы определить, каким образом украинцы могли добраться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда: первое - взять тактико-технические характеристики различного вооружения, в частности, средств ПВО.

И второе - разобраться, какие особенности в данной ситуации... Четыре самолета, если провести круг местами их падения, получается, что это круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров.

То есть радиус круга 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстроите свои версии», - сказал Пригожин.

Вчера в небе над Брянской областью России были сбиты сразу четыре российских военных летательных аппарата: два истребителя и два вертолета.

Согласно данным, крушение потерпели истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также два вертолета Ми-8.