За основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным стоят очень серьезные силы, заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Если верить нескольким моим информаторам, непосредственно за Пригожиным стоит Кириенко (Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России), а за Кириенко стоят братья Ковальчуки – это люди, входящие в ближайший круг президента России.

Кто такой Пригожин? Он нерусский человек даже по национальности», - сказал Гиркин, намекая на еврейское происхождение Пригожина.