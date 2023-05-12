Симоньян: Воевать не опаснее, чем выходить на улицу

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что выходить на улицу в городе «почти так же опасно, как воевать».

«Да, конечно, это сопряжено с риском для жизни. Но с риском для жизни сопряжена жизнь», - подчеркнула она.

По мнению Симоньян, человек «каждый день садится за руль и рискует жизнью, просто выходить на улицу тоже опасно, потому что может что-то произойти».

Она также заявила, что за первый год войны смертность в России была ниже, чем в 2021 году, когда бушевала пандемия коронавируса.