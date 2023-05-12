Зеленский едет во Францию

Президент Владимир Зеленский сегодня прилетит во Францию с визитом, сообщает издание AFP.

«Президент Украины Владимир Зеленский ожидается сегодня в Париже после посещения Рима в субботу и Германии сегодня», - сообщили источники издания.

Отметим, что это не первый визит украинского президента во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, в феврале этого года Зеленский посещал Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, сегодня, 14 мая, президент Украины находится с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии.