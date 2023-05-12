Нетаньяху заявил об уничтожении верхушки «Исламского джихада»

Израильские военные уничтожили в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад», операция успешно завершена.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства.

«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», - сказал глава правительства, высказывания которого распространила его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что армии и разведке была поставлена задача провести операцию, используя инициативу и внезапность, и это указание было выполнено. Он дал высокую оценку действиям военных. «При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку «Исламского джихада» в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов «Джихада», склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», - перечислил премьер.

Нетаньяху поблагодарил военных за профессионализм и жителей страны за выдержку. «Сегодня враги Израиля в Газе и далеко за ее пределами знают, что даже если они попытаются скрыться, мы можем и готовы добраться до них в любой момент. Это утверждение значительно укрепилось в ходе операции «Щит и стрела», - уверен израильский премьер.