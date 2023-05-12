Подоляк: Украина перехватила инициативу

Украина перехватила инициативу, действия украинской армии под Бахмутом - дверь, которая открывает Украине возможность начать успешные наступательные действия, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Контрнаступление - это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются. Уже есть небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени», - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что российская армия будет вынуждена покинуть оккупированные ею территории: «Думаю, мы увидим катастрофические события, которые постигнут российскую армию. Она будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории. На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон».