Председатель Евросовета призвал освободить азербайджанских военных

Для сохранения взаимопонимания и возможности дальше продвигаться в мирном процессе, военнослужащие, которые просто заблудились и оказались на другой стороне, должны и впредь освобождаться в ускоренном порядке, заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

«Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены другие задержанные. Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания о том, что военнослужащие, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, будут и впредь освобождаться в ускоренном порядке», - заявил Шарль Мишель.

Хотя он и не стал входить в детали, очевидно речь идет о заблудившихся азербайджанских военнослужащих, недавно оказавшихся на армянской стороне, подвергшихся издевательствам и жестокому обращению, после чего один из них был осужден в Армении на 11 с половиной лет.

По словам Мишеля, на встрече были также обсуждены вопросы необходимости активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию.